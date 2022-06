Santa Bárbara do Leste: VIII Conferência Municipal de Saúde conta com a participação de grande público

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última sexta-feira (27/5), aconteceu em Santa Bárbara do Leste a VIII Conferência Municipal de Saúde, com o tema: A política de saúde mental como direito: Pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantias dos serviços de atenção psicossocial no SUS.

Com total apoio da Prefeitura, a Conferência foi promovida pela Conselho Municipal de Saúde e pela Secretaria de Saúde e contou com a participação de diversos profissionais de saúde de Santa Bárbara do Leste, conselheiros e também, representantes da comunidade.

Para a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Margarida Cândido Damasceno, a Conferência representa uma grande oportunidade para que a população possa expor ideias e contribuir com o desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a saúde no município, no Estado e, consequentemente, no país.

O secretário de Saúde, Marcos Viana, destacou a relevância do tema. Segundo ele, os casos de distúrbios e problemas mentais aumentaram muito durante a pandemia e é fundamental que o tema seja discutido para que seja possível assim, buscar alternativas eficazes para cuidar da saúde mental da população.

Para a vereadora Elciene Cristina-Ceninha-, a Conferência trouxe muito aprendizado a todos e a participação da população junto aos profissionais de saúde mostra que todos são importantes na elaboração de propostas que visam melhorar cada vez mais a saúde pública em sua totalidade.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou a todos que participaram da Conferência. Ela destacou a importância dos profissionais de saúde do município, que independentemente do setor específico em que atuam, se dedicam diariamente a garantir o melhor para a população. Wilma parabenizou também os Conselheiros, que, voluntariamente, trabalham e discutem ideias, buscando alternativas que contribuem diretamente para efetividade das ações em benefício da saúde da população.

Assessoria de Comunicação