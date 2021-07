Santa Bárbara do Leste ultrapassa 40% da população vacinada contra Covid-19

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Leste contabilizou essa semana, 3484 pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante contra Covid-19. Esse número representa cerca de 42% dos moradores, de acordo com a estimativa populacional do IBGE.

Na sexta-feira (02) foi concluída a vacinação dos moradores do município que têm entre 50 e 54 anos e também dos profissionais que atuam em setores industriais cujo código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) se enquadra nas definições do Ministério da Saúde.

Já, nos próximos dias, os profissionais de saúde deverão iniciar a vacinação dos moradores que têm entre 45 e 49 anos. Além disso, na próxima semana serão vacinadas também as Gestantes, Puérperas e Lactantes, que tenham bebês com até seis meses de idade.

De acordo com a secretária de Saúde, Rojânia Bordone, o agendamento das vacinas no município está seguindo o critério decrescente de idade. Além disso, foram vacinados também todos os profissionais que se enquadraram na lista prioritária, definida pelo Ministério da Saúde. Já, o agendamento, constando horário, local e data da vacinação dos moradores está sendo realizado pelas Agentes de Saúde, que têm contato direto com a população, seja pessoalmente ou através das redes sociais.

A prefeita Wilma Pereira destaca a importância da vacinação. Para ela, é fundamental que a população siga as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e, quando chegar o momento certo, que todos busquem ser vacinados com a primeira e a segunda dose, para que a campanha tenha impacto positivo e a vida, aos poucos, possa ir voltando à normalidade.

Assessoria de Comunicação