Santa Bárbara do Leste tem um dos melhores espaços esportivos da região

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste tem investido no esporte local. O Ginásio Poliesportivo Joaquim Gomes Lopes passou por uma ampla reforma nos últimos meses.

Segundo a prefeita Wilma Pereira, o poliesportivo foi totalmente remodelado. “A obra contou com melhorias no piso para trazer maior qualidade à prática esportiva, além de troca dos alambrados, nova iluminação, reforma da arquibancada e parte externa do ginásio, dentre outras ações. É nosso compromisso…Esporte é saúde!” afirmou a prefeita.

A expectativa é que, tão logo passe a pandemia, o Poliesportivo seja disponibilizado novamente para a comunidade.

Agora, Santa Bárbara do Leste tem um complexo esportivo (estádio e ginásio) de qualidade, considerando que o Campo de Futebol também teve concluída sua reforma há alguns meses.

Assessoria de Comunicação