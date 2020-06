Santa Bárbara do Leste tem serviço de fisioterapia gratuito oferecido a população

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Governo Municipal presta um importante serviço para a saúde da população na Clínica Fisioterápica. Contudo, neste período de pandemia, o serviço dos fisioterapeutas teve de ser paralisado, sendo retomado no final de maio.

Medidas de prevenção a Covid-19 estão sendo tomadas para o retorno das atividades na Clínica de Reabilitação:

– Uso de máscaras e álcool gel por funcionários e pacientes;

– Desinfecção constante das salas e dos aparelhos de fisioterapia;

– Apenas um paciente por fisioterapeuta no horário agendado;

– Grupos de risco não estão sendo atendidos (pessoas com problemas respiratórios, acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, dentre outras).

A prefeitura tem investido na estruturação da clínica adquirindo novos equipamentos e proporcionando as melhores condições para profissionais e população, como afirma a prefeita Wilma Pereira. “A fisioterapia em munícipios do porte de Santa Bárbara do Leste dificilmente é oferecida gratuitamente como em nossa cidade, o que mostra a seriedade de nossa gestão!”, disse a prefeita.

A Clínica Municipal funciona na rua São Vicente, número 82, no centro, de 7h às 17h.

Assessoria de Comunicação