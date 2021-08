Santa Bárbara do Leste tem mais de 75% da população adulta vacinada

MANHUAÇU– No último sábado (14), profissionais de saúde de Santa Bárbara do Leste fizeram uma grande ação no PSF José Ferreira Maia e concluíram a vacinação de moradores do município que têm mais de 35 anos. Agora, 4731 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose ou a dose única, de acordo com o balanço semanal.

Já, nessa semana os agentes de saúde do município estão agendando a data, horário e local da vacina das pessoas que têm entre 30 e 34 anos.

Os números registrados no município são animadores. De acordo com dados oficiais repassados pela Secretaria Municipal de Saúde, 75,40% da população adulta já está vacinada. Já, com base na população geral, o número de vacinados corresponde a 58,04% da população.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, a campanha de vacinação é desenvolvida de forma organizada. Rojânia destacou que todo agendamento é feito pelas Agentes de Saúde e que isso contribui para que os moradores que fazem parte dos grupos determinados sejam imunizados com a máxima segurança, evitando- se aglomerações e garantindo o fluxo efetivo da campanha.

Nas últimas semanas, os agentes de saúde de Santa Bárbara do Leste fizeram um levantamento para quantificar o número de moradores do município que têm mais de 18 anos. Com base nesse levantamento, concluiu- se que Santa Bárbara do Leste tem cerca de 6300 moradores adultos. Já, a população total, de acordo com estimativa do IBGE é composta por 8181 moradores.

Com base nesses números, tem sido possível chegar ao percentual aproximado de pessoas vacinadas.

A expectativa da prefeita Wilma Pereira é de que a campanha continue avançando de forma efetiva para que, em breve, toda a população adulta esteja vacinada. Para a prefeita é fundamental que sejam mantida as medidas de prevenção, para que seja possível, de fato, combater essa pandemia que tanto mal fez a todo o mundo.

Assessoria de Comunicação