Santa Bárbara do Leste tem mais de 5 mil pessoas vacinadas

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O último balanço realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que Santa Bárbara do Leste já tem mais de 5 mil pessoas vacinadas. Esse número equivale a cerca de 80% da população adulta e a cerca de 61% da população total.

Já, neste sábado (28), os profissionais de saúde estiveram no PSF José Ferreira Maia, das 08h às 14h, vacinando os moradores do município que têm entre 18 e 29 anos. Segundo a secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, a expectativa é de que, em pouco tempo, toda a população esteja vacinada com a primeira dose do imunizante contra covid-19.

Ainda segundo a secretária, é fundamental que os adultos que ainda não receberam a vacina procurem o PSF o quanto antes, pois combater a Covid-19 é responsabilidade de todos. Rojânia ressaltou também que as Agentes de Saúde do município continuarão agendando a data da segunda dose da vacina, visando ampliar cada vez mais a proteção dos moradores.

A prefeita Wilma Pereira destacou que está imensamente feliz com o avanço dessa campanha. Porém, a prefeita ressalta que a pandemia ainda não acabou e que é fundamental que sejam mantidas as medidas de prevenção determinadas, pois só assim, é possível ampliar as forças no enfrentamento à Covid-19.