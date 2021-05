Santa Bárbara do Leste tem café de qualidade

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde da última sexta-feira (14) aconteceu a premiação do Concurso de Qualidade dos Cafés da região de Caratinga/edição 2020. Carmem Crisóstomo, proprietária do Sítio Sousa e Silva, do Córrego do Caratinguinha, foi a quinta colocada na classificação geral do Concurso, que teve no total 150 amostras de café.

De acordo com Carmem, essa é a terceira vez que ela participa do Concurso Regional e pela primeira vez alcançou o destaque como produtora de um dos melhores cafés da região. Carmem ressaltou que está muito contente, pois todo o reconhecimento recebido é fruto do trabalho e do cuidado que ela e a família têm com a produção de café.

DETALHES

Com a amostra especial, Carmem foi a moradora de Santa Bárbara do Leste que produziu o café com maior pontuação e, por isso, teve seu produto reconhecido, mostrando mais uma vez que Santa Bárbara tem café de qualidade.

Segundo o extensionista da Emater, Antônio Mantovani, o café produzido por Carmem tem as seguintes características:

CAFÉ CEREJA NATURAL

UMIDADE: 11,6

PONTUAÇÃO: 86,0 pontos na tabela SCAA –

Specialty Coffee Association of America

Notas sensoriais do café: duro ácido com corpo sabor caramelo, chocolate doce, laranja, floral, amêndoa, corpo cremoso, doce cítrico.

De acordo com Antônio, esse café foi classificado e degustado por 12 degustadores de renome nacional e internacional.

A prefeita Wilma Pereira participou da entrega do troféu e parabenizou Carmem pela vitória. Para a prefeita, o café é uma grande riqueza do município e é motivo de grande orgulho ver como os produtores de Santa Bárbara do Leste sempre se destacam nos concursos realizados na região e no Estado.

Assessoria de Comunicação