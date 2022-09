Santa Bárbara do Leste sedia XXIII Encontro de Conselheiros Tutelares do Fórum do Leste Mineiro

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã da última quinta-feira (15) aconteceu em Santa Bárbara do Leste o XXIII Encontro de Conselheiros Tutelares do Fórum do Leste Mineiro. De acordo com a assistente social Aparecida Sousa, representantes de 22 municípios participaram do evento.

A prefeita Wilma Pereira deu as boas-vindas aos participantes do Fórum e destacou que o evento representou uma grande oportunidade de troca de experiências profissionais, trazendo assim mais conhecimento para os Conselheiros de Santa Bárbara do Leste e dos demais municípios da região.

O promotor de Justiça Marco Aurélio Romeiro Alves Moreira foi um dos palestrantes do Fórum. Segundo ele, esse é um evento de grande importância, pois, é utilizando-se de pessoas certas, ambientes propícios e conhecimento acerca do trabalho, que será possível transformar e impactar positivamente a vida das crianças e adolescentes.

A vice-prefeita Beth Leles ressaltou que as conselheiras tutelares de Santa Bárbara do Leste são grandes parceiras da administração e têm somado positivamente na realização de trabalhos voltados para o cuidado com as crianças e adolescentes do município.

Adirce Gonçalves, coordenador geral do Fórum do Leste Mineiro destacou que o Fórum tem o objetivo de fortalecer os Conselhos e capacitar os Conselheiros Tutelares para que possam desempenhar um trabalho cada vez mais eficaz em meio à sociedade.

A assistente social Beth Franca também foi uma das palestrantes do evento. Beth é uma das criadoras do Fórum e a grande participação de Conselheiros Tutelares trouxe para ela uma grande alegria, pois a busca de conhecimento fortalece ainda mais os Conselhos do leste mineiro.

Fabiana Vieira, representante do Conselho Tutelar de Santa Bárbara do Leste, destacou a alegria que sentiu por participar do evento e agradeceu a todos que tornaram possível a realização do XXIII Encontro de Conselheiros Tutelares em Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação