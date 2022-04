Exposição foi realizada na Biblioteca Pública Municipal Maria Tereza da Silva Araújo Assis

SANTA BÁRBARA DO LESTE– Na última semana, foi realizada na Biblioteca Pública Municipal Maria Tereza da Silva Araújo Assis, uma exposição cultural com o tema: Santa Bárbara do Leste: Retratos da Mineiridade. Diversas pessoas passaram pelo local e puderam apreciar um pouco dos registros da cultura do município.

A exposição é parte da Segunda Semana Estadual de Incentivo à Literatura, com o tema Mineiridade e aconteceu com apoio do Governo Municipal e da Secretaria de Educação.

Segundo a secretária municipal de Educação, Meire Débora Silveira, a exposição teve o objetivo de mostrar à comunidade e aos estudantes que Santa Bárbara do Leste tem uma cultura rica e diversificada. A secretária destaca que é importante incentivar a população a conhecer e valorizar a história e a cultura do município, pois assim, é possível despertar nos moradores o interesse em preservar a história e os marcos culturais de Santa Bárbara do Leste, fazendo do município um lugar cada vez melhor para se viver.

Eliane Meireles, professora e moradora de Santa Bárbara do Leste, destacou que foi gratificante participar dessa exposição. Segundo ela, as fotos e objetos expostos permitiram que ela voltasse ao passado e relembrasse a história que, durante a infância e adolescência, ela vivenciou.

Assessoria de Comunicação