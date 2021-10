Santa Bárbara do Leste registra grande queda nos casos de COVID-19

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nas últimas quatro semanas foram registrados apenas dois casos de Covid-19 em Santa Bárbara do Leste. Os números constam nos registros da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, a redução nos casos se deve à vacinação, que trouxe maior segurança aos moradores. Ainda segundo a Secretária, a Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano emitiu uma Nota Técnica apontando que, até o momento, 99,63% da população de Santa Bárbara do Leste com idade superior a 12 anos já foi vacinada com a primeira dose do imunizante contra Covid-19.

“A queda nos números representa uma grande vitória, mas a pandemia ainda não acabou. Para vencermos de fato essa guerra, é fundamental que toda a população fique atenta e tome a segunda dose, pois isso é fundamental para ampliar a eficácia da vacinação” orienta a secretária.

Assessoria de Comunicação