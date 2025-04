Santa Bárbara do Leste realiza campanha para devolução de embalagens de agrotóxicos nesta sexta-feira (25)

Ação busca reduzir impactos ambientais e facilitar o cumprimento da legislação por parte dos produtores rurais

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nesta sexta-feira (25), será realizada em Santa Bárbara do Leste uma importante campanha de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos. O evento acontecerá das 8h às 15h, nas proximidades do Posto Itaúna, e é promovido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Emater, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste e Associação dos Comerciantes e Consumidores de Defensivos Agrícolas da Região de Caratinga (ACCODEF), com o apoio dos comerciantes de defensivos agrícolas do município.

A iniciativa tem como principal objetivo oferecer aos produtores rurais a oportunidade de descartar corretamente as embalagens de agrotóxicos, em conformidade com a legislação ambiental vigente. Por lei, o produtor tem até um ano para devolver as embalagens vazias na sede da ACCODEF, localizada no município de Piedade de Caratinga.

Além de contribuir para o cumprimento das normas, a campanha visa reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte irregular dessas embalagens, promovendo um ambiente rural mais limpo e saudável para a população e para o meio ambiente.

A organização destaca a importância da participação dos produtores, reforçando que ações como essa são essenciais para a preservação ambiental e para garantir melhores condições de vida a todos os envolvidos no meio rural.

Fazer a tríplice lavagem (ou lavagem sob pressão)

Antes do descarte, as embalagens rígidas (plásticas, metálicas ou de vidro) devem ser lavadas três vezes imediatamente após o uso:

Tríplice lavagem:

-Esvazie completamente o conteúdo no tanque do pulverizador.

-Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume.

-Tampe, agite bem por 30 segundos e despeje a água no tanque do pulverizador.

Repita esse processo 3 vezes.

Fure o fundo da embalagem para impedir a reutilização.

Se o pulverizador for equipado com sistema de lavagem sob pressão, use-o conforme o manual.