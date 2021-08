Santa Bárbara do Leste inicia a vacinação dos moradores acima de 18 anos

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (28), profissionais de saúde de Santa Bárbara do Leste se empenharam em uma grande ação de combate à pandemia, dando início à vacinação de moradores do município com idade acima de 18 anos.

Mais de 500 jovens procuraram o PSF José Ferreira Maia para serem vacinados e, com isso, estima-se que 88,90% da população adulta do município já recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Já, com relação à população total, a estimativa é de que 68,48% já recebeu a primeira dose.

De acordo com a secretária de Saúde, Rojânia Bordone, os moradores de Santa Bárbara do Leste quem têm mais de 18 anos e ainda não foram imunizados, podem entrar em contato com as Agentes de Saúde para agendar a vacinação.

Ainda de acordo com a secretária para garantir a efetividade da companha, é fundamental que, na data indicada no cartão de vacina, as pessoas busquem as unidades de saúde para tomarem a segunda dose do imunizante, pois só assim, pode-se esperar um resultado mais seguro para toda a população.

José Márcio, de 26 anos, falou de sua alegria e gratidão ao ser vacinado. O jovem agradeceu à Prefeitura, aos profissionais de saúde e principalmente a Deus por estar vacinado e ressaltou que espera que em breve todos possam voltar à rotina normal.

Assessoria de Comunicação