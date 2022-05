Santa Bárbara do Leste: Governo Municipal promove importante trabalho na nascente do Rio Caratinga

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (14), o Governo Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu uma importante ação voltada para a preservação da nascente do Rio Caratinga. O trabalho contou com acompanhamento especial de estudantes e professores dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Biologia, do Centro Universitário de Caratinga-UNEC.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Célio Maia, a nascente do Rio Caratinga sempre recebe uma atenção especial e, dessa vez, foi feita no “olho d’água” a limpeza e desassoreamento, o calçamento e proteção com pedras, a cobertura com argila e cimento, além da implantação dos canos de limpeza e captação.

A prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles estiveram presentes no local e ficaram muito felizes com o trabalho e com a visita dos universitários e professores do UNEC.

Segundo a prefeita Wilma Pereira, Santa Bárbara do Leste é uma das pioneiras da região no trabalho de preservação e recuperação de nascentes. Para ela, o meio ambiente precisa receber total atenção para garantir melhores condições de vida para a atual e as futuras gerações e, enquanto gestora do município, esse é um compromisso que ela assumiu em 2017 e faz questão de continuar cumprindo.

A vice-prefeita Beth Leles ficou especialmente feliz com a realização desse trabalho. Ela é moradora do córrego Pião de Cima, onde o Rio Caratinga nasce e sente muito orgulho pelo fato do rio nascer nas terras que pertenciam ao avô e hoje pertencem ao tio dela, o senhor João Vital.

Célio ressalta que, desde 2017, já foi realizado o trabalho de preservação e recuperação de 66 nascentes em propriedades rurais do município. O próprio secretário realiza todo o trabalho de forma gratuita para os proprietários rurais de Santa Bárbara do Leste, que arcam apenas com as despesas de materiais utilizados. Ainda de acordo com Célio, os proprietários rurais que tiverem interesse na realização do trabalho podem procura-lo diretamente na Secretaria de Meio Ambiente para que seja feito o agendamento.

O professor Marcos Magalhães destacou a importância da visita à nascente do Rio Caratinga. Segundo ele, é fundamental que os alunos sempre tenham contato diretamente com a natureza para que percebam, de fato, a responsabilidade que cada um tem na luta pela preservação do meio ambiente e da vida.

