Santa Bárbara do Leste: Governo Municipal adquire uma Van destinada à educação

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em Santa Bárbara do Leste, o Governo Municipal segue captando recursos para investir em melhorias para a população. Dessa vez, a Prefeitura adquiriu uma Van Spin, 16 lugares, destinada à Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a prefeita Wilma Pereira, essa Van será utilizada para transportar os estudantes que moram no córrego do Lage, zona rural do município. A prefeita destacou ainda que desde 2017, quando teve início o primeiro mandato dela, o município já adquiriu 29 veículos representando uma significativa renovação de toda a frota.

Para a prefeita, a aquisição de veículos novos contribui, de forma muito especial, para garantir a segurança e o conforto de todos que utilizam o transporte público municipal, especialmente estudantes e pacientes que fazem tratamento fora do município.

Além disso, a prefeita ressalta que a substituição dos veículos gera economia para o município, pois veículos novos consomem menos combustível e não necessitam de gastos constantes com manutenção.

Ao apresentarem a Van, a prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles reassumiram o compromisso de continuar trabalhando incansavelmente até 31 de dezembro de 2024, firmando parcerias e buscando cada vez mais recursos para beneficiar a população de Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação