Santa Bárbara do Leste empenhada no combate ao Covid-19

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A administração de Santa Bárbara do Leste continua trabalhando para que o surto do coronavírus não chegue com força no município. O Governo Municipal tem tomado medidas que tem apresentado bons resultados.

Até esta segunda-feira (30/3), foram apenas dois casos suspeitos de Covid-19 registrados na cidade e apenas um está sob análise. O laboratório responsável pelo exame ainda não divulgou o resultado da amostra para confirmação ou não da doença no paciente. Segundo protocolo do Ministério da Saúde, apenas casos graves são examinados, e em um caso suspeito em Santa Bárbara do Leste, o paciente já apresentou melhora e vem se recuperando bem. No caso em análise, o idoso, que foi orientado a ficar em casa, também já houve melhora e ele foi liberado do período de observação de quatorze dias.

A secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, enumerou algumas ações contra a Covid-19.

– “O Poder Público decretou o fechamento dos estabelecimentos de serviços não essenciais a população, tem veiculado mensagens de conscientização através dos canais oficiais da Prefeitura e ainda realiza capacitação da Equipe de Saúde. No último final de semana, as ruas centrais passaram por um processo de desinfecção. Todas essas medidas tem sido satisfatórias. Além disso, a população também tem colaborado circulando o mínimo possível pelas ruas da cidade!”, disse a Secretária.

A orientação aos munícipes continua sendo que só saiam de casa em situações de real necessidade.

