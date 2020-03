Santa Bárbara do Leste desenvolve ações efetivas de prevenção ao Coronavírus

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última terça-feira (17), a prefeita de Santa Bárbara do Leste, Wilma Pereira, assinou um decreto através do qual determinou ações a serem adotadas pelo Poder Público, com o objetivo de evitar a proliferação do Coronavírus no município.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, nesse momento, todos os esforços estão sendo empenhados, com o objetivo de proteger a todos, especialmente, a população mais vulnerável, que são os idosos e as pessoas que apresentam quadro de doenças crônicas.

Principais determinações do Decreto:

Todas as repartições do Executivo Municipal deverão afixar cartazes informativos sobre os cuidados de prevenção ao Coronavírus- COVID-19.

Fica determinado o uso de álcool em gel em locais acessíveis e visíveis ao público, em todos os órgãos públicos municipais, bem como a constante higienização dos referidos locais.

Ficam suspensas as aulas na rede municipal de ensino (educação infantil e ensino fundamental) de 18 a 22 de março de 2020.

Ficam suspensos os seguintes serviços prestados à comunidade:

Os serviços de saúde oferecidos na clínica de fisioterapia

Os serviços de odontologia

As visitas domiciliares de ACS

Os serviços de assistência Social, Oficinas de Geração de Renda e Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (SCFV)

As atividades esportivas na Quadra Poliesportiva do Bairro Nossa Senhora de Lourdes e no Estádio Municipal.

Para esclarecimento de dúvidas sobre o Coronavírus- COVID-19, a população pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde através dos PSF’s, do Centro de Saúde ou por meio do telefone: 33-33261474.

Fica suspensa a Feira Hortifrutigranjeira que ocorre aos sábados no município, durante o corrente mês.

CONSCIENTIZAÇÃO:

Desde que o Coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, a Secretaria Municipal de Educação desenvolveu, junto às Escolas Municipais, projetos pedagógicos de conscientização dos estudantes com relação à doença.

De acordo com a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, em todas as instituições de ensino, os professores e as equipes pedagógicas implementaram ações efetivas de conscientização. Segundo a secretária, as atividades foram desenvolvidas de forma explícita e abrangente com os alunos maiores e de forma lúdica com os alunos menores, respeitando-se a idade e o entendimento de cada turma.

Já, a Secretaria de Assistência Social, buscando evitar aglomerações na repartição, disponibilizou à população uma lista serviços que podem ser oferecidos à população através do telefone: 33-33261409.

Os principais serviços disponíveis via telefone são:

Consulta e Recadastramento do bolsa Família

Consulta ao ID Jovem

Recadastramento do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Informações diversas sobre Programas e Serviços Assistenciais

De acordo com a secretária de Saúde, Rojânia Bordone, o município está tomando todas as medidas que são de responsabilidade do poder público para prevenir a proliferação da doença. A secretária ressaltou que a prevenção é responsabilidade de todos e que, nesse momento mais crítico, o ideal é que os moradores evitem aglomerações, evitem fazer e receber visitas e saiam de casa apenas em casos de extrema necessidade.

Assessoria de Comunicação