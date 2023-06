Santa Bárbara do Leste dá início a mais obras

Frentes de trabalho estão em mais de dez pontos do município

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Os trabalhos na prefeitura de Santa Bárbara do Leste não param e através de recursos próprios, foi dado início a realização de mais dez importantes obras de calçamento em diferentes localidades do munícipio.

Segundo as palavras da prefeita Wilma Pereira, estas obras beneficiarão principalmente a população da zona rural de Santa Bárbara do Leste facilitando o escoamento da produção e a circulação em locais de difícil acesso.

As localidades que receberão as obras são: Córrego do Bananal, Córrego do Caratinguinha, Córrego do Peão de Cima, Córrego do Peão de Baixo, Córrego da Noite Grande, Córrego do Lage, Córrego da Pedra Fria, Córrego Santa Cruz e Córrego Barra Alegre.

Assessoria de Comunicação