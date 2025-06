Santa Bárbara do Leste conquista medalha de bronze no atletismo dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2025

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Santa Bárbara do Leste celebra mais uma importante conquista no cenário esportivo escolar. O município brilhou na competição de atletismo do JEMG 2025 (Jogos Escolares de Minas Gerais), realizada nesta terça-feira (24) na Estação Olímpica de Governador Valadares.

O destaque da vez foi o estudante Pedro Henrique Brás da Silva, que conquistou a medalha de bronze na prova dos 800 metros. Pedro é aluno da Escola Municipal Manoel Martins de Oliveira, localizada no Córrego do Lage, e representou com excelência o município na competição.

A secretária municipal de Educação, Meire Débora, destacou a importância do incentivo ao esporte e comemorou o resultado:

“Todo o esforço para garantir a participação dos nossos alunos nas competições valeu a pena. É extremamente gratificante ver um estudante da rede municipal alcançar esse resultado. Aproveito para enaltecer a parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, que foi fundamental para o sucesso dessa iniciativa.”

As competições seguem nesta quinta-feira, e a expectativa é de que outros atletas de Santa Bárbara do Leste também conquistem medalhas, mantendo viva a esperança de novas vitórias para o município.

