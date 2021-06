Santa Bárbara do Leste comemora vacinação em massa dos profissionais da educação

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (29/5) Santa Bárbara do Leste deu mais um importante passo na Campanha de Vacinação contra Covid-19. Dessa vez, o público vacinado foi composto por professores da rede pública municipal e da Escola Estadual Monsenhor Rocha, além de todos os demais profissionais que trabalham na Educação.

De acordo com a secretária de Saúde, Rojânia Bordone, a Equipe da Saúde se empenhou ao máximo para vacinar a todos. Ainda segundo a Secretária, o número total de vacinados no município chegou a 2128 pessoas, o que corresponde a cerca de 26% da população a ser imunizada, segundo registros da Secretaria de Saúde.

Para a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, esse é um sonho se realizando. Ela destacou que, durante toda a pandemia, as aulas tem acontecido de forma remota e os profissionais da educação vêm se reinventando a cada dia para garantir a qualidade do ensino oferecido aos alunos. Ainda segundo a Secretária, a vacinação dos profissionais de educação representa um importante passo rumo à retomada das aulas presenciais.

A prefeita Wilma Pereira incentiva a vacinação. Para ela, esse é um momento de grande esperança e a expectativa é de que, tão logo seja possível, toda a população de Santa Bárbara do Leste esteja imunizada.

Assessoria de Comunicação