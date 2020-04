Santa Bárbara do Leste: Centenas de pessoas vacinadas contra o sarampo

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Mais de 500 pessoas foram vacinadas contra o Sarampo nesta semana, em Santa Bárbara do Leste. Uma tenda foi montada para receber a população na Praça José da Silva Araújo Sobrinho, no centro. Pessoas de 20 a 49 anos foram imunizadas. Os cartões de quem tinha alguma vacina pendente também foram atualizados.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Rojânia Bordone, mesmo com as atenções voltadas para o Covid-19, a gestão de sua pasta não esquece de outras demandas. “Estamos tomando todas medidas de prevenção contra o Coronavírus como desinfecção de ruas, campanhas de conscientização, capacitação dos profissionais da Saúde, dentre outras inciativas. Contudo, como orienta também nossa prefeita Wilma Pereira, não podemos esquecer das necessidades dos nossos munícipes quanto a diversas questões para o bem-estar de todos. O público alvo da campanha do Sarampo está de parabéns por ter comparecido no local de vacinação”, elogiou a secretária.

Assessoria de Comunicação