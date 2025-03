Santa Bárbara do Leste celebra o Mês da Mulher com programação especial

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Durante todo o mês de março de 2025, o governo municipal de Santa Bárbara do Leste promoveu uma série de atividades e homenagens em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A programação incluiu palestras, atividades esportivas e projetos educativos voltados para a valorização feminina e o combate à violência contra a mulher.

As celebrações começaram no dia 7 de março, com uma aula especial de Ritbox na quadra poliesportiva Joaquim Gomes Lopes, ministrada pela professora Rosângela Euzébio. À tarde dezenas de mulheres acompanharam duas palestras. A primeira, conduzida pelas delegadas Tatiana Soares Carneiro Neves e Nayara Travassos Costa Vasconcelos, abordou o tema “Violência contra a Mulher”, destacando medidas preventivas e formas de enfrentamento. Em seguida, a psicóloga Paloma Rodrigues Teodoro apresentou a palestra “Aspectos Psicológicos da Violência contra a Mulher”, ressaltando os impactos emocionais e caminhos para a superação.

Nos dias 11 e 18 de março, as escolas do município receberam a visita do juiz Anderson Nogueira, que, de forma criativa e utilizando sua obra literária “O Macaco Vermelho”, ministrou palestras para alunos das redes municipal e estadual. A iniciativa teve como objetivo conscientizar as crianças e adolescentes sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher e a importância da prevenção.

Além disso, ao longo de todo o mês, a Secretaria Municipal de Educação desenvolveu um projeto especial coordenado por suas equipes pedagógicas, voltado para a valorização das mulheres ao longo da história e para o combate à violência de gênero.

“Com essa programação abrangente, o Governo Municipal de Santa Bárbara do Leste reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade e o bem-estar da população, reconhecendo o papel essencial das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, informou a administração.

Assessoria de Comunicação