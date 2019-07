Governo municipal continua levando benefícios à população através do CRAS itinerante. Participantes da Oficina de Geração de Renda aprenderam técnicas para se tornarem cabeleireiras

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em Santa Bárbara do Leste o trabalho continua sendo realizado com dedicação e eficiência e nos últimos meses, a Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e com apoio constante do Governo Municipal, garantiu a realização de mais uma Oficina de Geração de Renda. Dessa vez, as participantes aprenderam técnicas básicas para se tornarem cabeleireiras.

A oficina teve duração de três meses e foi desenvolvida através do CRAS Itinerante. Durante esse período, 15 moradoras do Córrego do Bananal aprenderam técnicas de corte feminino e masculino, penteado, atendimento ao cliente escova modeladora, chapa, escova normal e química.

E, além disso, participaram de aulas teóricas sobre estrutura capilar e realizaram trabalhos práticos de acompanhamento da metamorfose dos fios.

Na última semana, as participantes receberam das mãos da prefeita Wilma Pereira o certificado de conclusão da oficina. A prefeita acredita que esse será apenas o pontapé inicial e que, através de prática e aperfeiçoamento, as participantes se tornarão excelentes profissionais da beleza.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, a expectativa é de que novos projetos como esse sejam desenvolvidos também em outras localidades do município, beneficiando um número cada vez maior de moradores.

Assessoria de Comunicação