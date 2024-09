Zé Rufino apresenta 73,3% das intenções de votos válidos

SANTA BÁRBARA DO LESTE- O DIÁRIO divulga na edição desta quarta-feira (25), pesquisa eleitoral para avaliação dos candidatos à Prefeitura de Santa Bárbara do Leste.

A coleta de dados foi realizada entre os dias 15 e 17 de setembro de 2024. De acordo com o número de entrevistados (365), a margem de erro máxima é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o registro MG-07467/2024.

O candidato Zé Rufino (PP) foi o mais citado com 63,8% das intenções de votos, transformados em 73,3% de votos válidos. Em seguida, Zé do Nubim (PT), que obteve 19,2% das intenções de votos, o que corresponde a 22% em votos válidos e Wilian Faria (PSD) que foi citado por 4,1% dos entrevistados, sendo 4,7% em votos válidos. Seguindo a forma de totalização dos resultados das Eleições (TSE) são considerados votos válidos somente os votos nominais (aqueles dados aos candidatos), descartados os brancos e nulos.

Quantos aos indecisos, 11% informaram que não sabem em quem votar ou não opinaram. Outros 1,9% disseram que pretendem votar branco ou nulo.

A pesquisa também apresentou a rejeição dos eleitores a candidatos. Questionados “Se as eleições fossem hoje em quem você não votaria para prefeito?”, 1,1% dos entrevistados citaram Zé do Nubim, 0,8% para Zé Rufino e 0,3% para Wilian Faria.

Coleta realizada nos seguintes bairros e distritos do município de Santa Bárbara do Leste: Centro, Nossa Senhora de Lourdes, Ferreira, Córrego do Lage, Córrego do Caratinguinha, Córrego do Bananal, Pião, Barra Alegre, Desengano, Cachoeira Alegre, Noite Grande, Córrego dos Marcianos, Santa Cruz, Pedra Fria, Boa Vista e Curva do Sabão.