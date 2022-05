Governo Municipal cumpre mais um compromisso e construção do posto de saúde do córrego do Lage segue a todo vapor

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O Plano de Obras e Desenvolvimento, elaborado pelo Governo Municipal em 2020, segue sendo concretizando com eficiência, e, acompanhada por representantes da administração e alguns vereadores, a prefeita Wilma Pereira visitou mais uma importante obra: A construção do posto de saúde do córrego do Lage.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, a nova unidade de saúde do córrego do Lage representa um grande anseio da administração e dos moradores. De acordo com a prefeita, esse objetivo foi alcançado com planejamento, organização e muito empenho. Ainda segundo a prefeita, o obra é orçada em pouco mais de 339 mil reais, sendo:

-100 mil reais adquiridos através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Bráulio Braz

-100 mil reais adquiridos através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Professor Irineu e

-139 mil reais adquiridos através de economia dos recursos próprios do município.

A vice-prefeita Beth Leles destacou a importância da parceria com os deputados Bráulio Braz e Professor Irineu para a construção do Posto. Ela agradeceu aos Deputados por todo apoio e ressaltou que, ao lado da Prefeita, continuará trabalhando para que os moradores continuem sendo sempre beneficiados.

Para o presidente da Câmara, Altair Nunes, esse posto representa a concretização de um sonho. Altair ressaltou ainda a alegria que sente por fazer parte de uma gestão eficiente e participativa, que diariamente leva benefícios a todos os pontos do município e a toda a população.

Os vereadores que visitaram a obra parabenizaram a Prefeita pela dedicação em promover o desenvolvimento de Santa Bárbara do Leste e por seguir honrando os compromissos firmados com a população.

Segundo o secretário de Obras, Ivanilson Duarte, a previsão é de que em quatro meses a obra seja concluída.

O secretário de Saúde, Marcos Viana, agradeceu a prefeita por cumprir mais esse compromisso. Marcos destaca que essa obra trará conforto e acessibilidade, tanto para os moradores quanto para os profissionais de saúde.

O assessor executivo da prefeitura, Zé Rufino, ressaltou que a população do córrego do Lage agora terá uma infraestrutura nova e de qualidade. Zé Rufino parabenizou a população pela conquista e a prefeita e a vice pelo empenho para que mais essa obra seja concretizada.

Assessoria de Comunicação