Governo Municipal segue executando o plano de “Obras e Desenvolvimento” e quadra esportiva do córrego do Bananal recebe cobertura e restauração

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Santa Bárbara do Leste segue em pleno desenvolvimento e mais uma importante obra está prestes a ser concluída: A cobertura e a restauração da quadra esportiva da Escola Municipal Francisco Inocêncio de Moura, localizada no córrego do Bananal.

Na última semana, a prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles, acompanhadas de um grupo de vereadores, visitaram a Escola e puderam ver de perto o andamento da obra.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira a cobertura e restauração dessa quadra era um grande anseio da comunidade e faz parte do Plano de Governo, apresentado por ela à população em 2020. Para ela, é gratificante ter a oportunidade de realizar mais essa obra, que irá beneficiar os estudantes e os moradores do Córrego do Bananal.

A vice-prefeita Beth Leles agradeceu aos vereadores que visitaram a obra e destacou que o município conta com uma gestão transparente, focada em garantir o melhor para a comunidade e que, com empenho da administração e apoio do legislativo, ainda há muitas coisas boas a serem concretizadas.

Segundo o secretário de Obras, Ivanilson Duarte, os trabalhos já está na reta final e a expectativa é de que, em breve, todo o trabalho seja concluído.

Os vereadores que visitaram a quadra destacaram a importância do trabalho desenvolvido em benefício dos estudantes, tanto na área urbana, quanto na área rural. Para eles, a educação é prioridade e essa grande obra será muito útil para a realização de atividades físicas, refletindo especialmente na saúde e na segurança de todos.

Para a vereadora Ceninha da Saúde, ver o sorriso e sentir a expectativa dos alunos para a concretização desse projeto foi gratificante. Ela parabenizou a administração por realizar esse grande sonho da comunidade do Bananal.

Segundo a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, o Governo Municipal mantém o compromisso com a educação e ela se sente lisonjeada em trabalhar ao lado da Prefeita, visando sempre ofertar o melhor para os estudantes.

Para o assessor executivo da prefeitura e ex-vereador, Zé Rufino, é muito bom ver a união entre o Governo Municipal e a Câmara. Ele destaca que isso é fundamental para que todo o trabalho seja desenvolvido de forma objetiva e eficiente.