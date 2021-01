Governo municipal investe na implantação do sistema de segurança Olho Vivo

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste implantou o sistema de segurança Olho Vivo e, com isso, deu mais um importante passo em benefício da população. Ao todo, a Prefeitura adquiriu 16 câmeras que foram instaladas em pontos estratégicos, com o objetivo de coibir a violência e dinamizar o trabalho da Polícia Militar, que ficará responsável pelo monitoramento das imagens.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, um dos objetivos do Governo Municipal com a implantação desse sistema é ampliar cada vez mais a segurança da população que transita pelas vias diariamente e também dos comerciantes. A prefeita ressaltou ainda que diversas medidas vêm sendo implementadas nos últimos anos para garantir melhores condições de trabalho a PM, como: Disponibilização de espaço adequado para instalação do Destacamento, aquisição de viatura nova, ampliação da iluminação pública, limpeza constante dos ambientes públicos, com poda de árvores grandes, dentre outras ações. Para a Prefeita, todo o investimento que vem sendo feito em segurança pública tem contribuído para que o município seja um lugar cada vez melhor de se viver.

Segundo o comandante do Destacamento PM de Santa Bárbara do Leste, sargento Alexandre, as imagens capturadas pelo Sistema Olho Vivo ficam gravadas e permitem a identificação de pessoas, veículos e placas e com isso, quando necessário, facilitam a ação da PM na obtenção de provas. O sargento Alexandre destacou ainda que, a parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar tem trazido resultados positivos que refletem diretamente na qualidade de vida dos cidadãos de bem.

As câmeras foram instaladas gratuitamente pelos empresários, Leandro Teixeira, da Filhos Teixeira Comércio Ltda; e Marcos Antônio, da Nova Tecnologia. De acordo com os empresários, a instalação e configuração do sistema durou cerca de uma semana. Eles disseram ainda que as câmeras possuem excelente resolução, o que garante a qualidade das imagens e pode contribuir efetivamente para o trabalho da Polícia Militar.

A vice-prefeita, Beth Leles, ressaltou que diversos trabalhos são realizados em Santa Bárbara do Leste através de parcerias, o que representa um ganho considerável para toda a população. Para a vice-prefeita, essa é mais uma parceria que tende a trazer bons resultados no setor de segurança pública.

Assessoria de Comunicação