Governo municipal promove evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde da última quinta-feira (05), centenas de mulheres participaram de um grande encontro realizado em Santa Bárbara do Leste para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O evento foi promovido pelo Governo Municipal, por meio das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde e teve uma programação muito interativa com palestra, homenagens, apresentações, desfile, sorteio de brindes e muito mais.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou às participantes pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado mundialmente no próximo domingo (08 de março), e ressaltou que o município é muito rico, “pois possui uma população guerreira e batalhadora que luta diariamente para garantir o bem-estar de suas respectivas famílias, contribuindo diretamente para a construção de uma Santa Bárbara do Leste cada vez melhor de se viver”.

Para a vice-prefeita, Beth Leles, é gratificante ser mulher e ser moradora de Santa Bárbara do Leste. Beth ressaltou sua admiração pelas moradoras do município, que são mães, esposas, profissionais e sempre superam os obstáculos e alcançam sucesso em tudo o que se propõem a fazer.

Segundo a consultora de Programas Sociais, Valéria Viana, esta é a 4ª Edição do Evento realizada pela atual administração. A consultora disse estar muito satisfeita, pois mais uma vez, as moradoras do município marcaram presença, abrilhantando ainda mais o encontro realizado especialmente para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

ENTREGA DE VEÍCULOS E COMPUTADORES

Durante o evento, a prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles realizaram a entrega de dois veículos novos que serão utilizados para atender as demandas da população. Um dos veículos foi direcionado para a equipe da Vigilância Sanitária e o outro veículo foi direcionado para a equipe do Conselho Tutelar, que recebeu ainda computadores novos para dinamizar ainda mais o atendimento das Conselheiras à população.

Em seu discurso, a prefeita Wilma Pereira aproveitou a oportunidade para relembrar algumas das principais obras desenvolvidas no município nos últimos anos como: construção da Escola Estadual Monsenhor Rocha, reforma do campo, construção de uma quadra poliesportiva no bairro Nossa Senhora de Lourdes, implantação e ampliação de rede elétrica e rede de esgoto e, “em breve, calçamento e asfaltamento na zona rural e em ruas da cidade que até 2017 não tinham nenhuma infraestrutura”.

De acordo com a prefeita, essas obras foram trazidas para beneficiar diretamente a população, garantindo mais saúde, acessibilidade e desenvolvimento a Santa Bárbara do Leste.