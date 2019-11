Secretaria de Meio Ambiente e Emater trazem um novo projeto ao município: A fossa séptica de bambu

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em Santa Bárbara do Leste, um projeto piloto começou a ser desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Emater Local e com o apoio do Escritório Local de Manhuaçu, representado pelo técnico da Emater, Paulo César Pires. O trabalho consiste na implantação de fossa séptica à base de bambu e a primeira estrutura foi montada no município na última semana.

Todo o trabalho conta com apoio constante da Prefeitura, que vem buscando diversas alternativas para minimizar os impactos ambientais no município.

De acordo com a extensionista da EMATER, Lourdes Benedito, a fossa tem baixo custo para os proprietários e tem vida útil de 20 anos. Segundo os idealizadores do projeto, devido às grandes vantagens para o meio ambiente, a expectativa agora é de que se consiga investimentos, através de Emenda Parlamentar, para ampliar o projeto em Santa Bárbara do Leste, fazendo com que esse benefício se estenda a um número cada vez mais crescente de moradores e, consequentemente, traga ganhos consideráveis para todo o município.

O extensionista da Emater, Antônio Mantovani, ressaltou que o projeto foi desenvolvido inicialmente pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e vem sendo popularizado pela EMATER-MG na região. Ainda segundo o extensionista, a cidade de Manhuaçu já conta com mais de 150 fossas instaladas nas propriedades rurais e a expectativa é de que o Projeto tenha boa aceitação e pleno desenvolvimento também em Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação