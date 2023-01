SANCA CUP: Mandou bem Henrique

Não é novidade para ninguém, a importância que dou às competições que promovem o futebol das categorias de base. Quando tive a oportunidade de assumir a presidência da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), um dos pilares da nossa gestão é exatamente promover em nossa região, o máximo de competições em diferentes categorias. Ano passado foram quatro regionais: Sub 11-13-1517. Aliás, na próxima quinta feira dia 02, acontecerá o 1° arbitral para o Regional Sub 15 e 17 que começa dia 26 de fevereiro.

Como gestores, é importante estar em sintonia com o que tá rolando pelo Brasil em competições na base, como a SANCA CUP, de 23 a 29 de janeiro em São Carlos/SP. a sétima edição fez a cidade voltar a ser o centro das atenções no cenário do futebol das categorias de base com a realização da competição. Com a disputa em nove categorias (𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟎, 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟏, 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟐, 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟑, 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟒, 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟓 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟔, 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟕 e 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟖). Olheiros de grandes clubes do Brasil, acompanharam de perto a competição. O ex-goleiro do Cruzeiro Rodrigo Posso que desenvolve um brilhante trabalho de formação em Ipatinga, esteve na competição com sua equipe, que acabou ficando com o vice-campeonato na categoria sub 14.

O volante caratinguense Henrique Condé, disputou a competição na categoria sub 12 com ótima atuação. Fui informado que três atletas do sub 15, ficarão em São Paulo para a disputa do campeonato paulista, além dos três atletas que ficaram no Grêmio São Carlense, teve:

Um selecionado para observação no Corinthians, sub 11, dois selecionados pelo Botafogo de Ribeirão Preto, sub 15; dois selecionados para observação pela Ferroviária de Araraquara sub 14. Além de Henrique Condé, mais dois atletas de Caratinga estiveram na competição. Luan Marciano, Murilo Miranda, ambos do sub 14. Parabéns ao Rodrigo pelo ótimo trabalho. Parabéns aos pais do Henrique, e a todos os pais que não medem esforços para apoiarem os filhos em seus sonhos. A presença deles torna o caminho mais seguro.

Regional FUT 7 da Liga

O ano começou com troca de comando na Federação Mineira de Fut 7. Saiu Rivan Ferreira Junior, assumiu o árbitro e desportista Nabil. Tenho o prazer de conhecer o atual presidente há algum tempo, porém, uma conversa anterior já existia com o ex-presidente, para que a Liga Caratinguense de Desportos pudesse promover uma competição oficial da federação. Participei da primeira reunião da FMF7 do ano, onde obtivemos a autorização para realizar o 1°Regional da modalidade, que irá indicar dois representantes para o Campeonato Mineiro. Em fevereiro, o presidente virá a cidade para uma reunião na LCD.

