SAMU tem primeira etapa de implantação concluída

Uma base de Suporte Básico será instalada em Caratinga

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge) chegam à fase final da primeira etapa de implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional Leste / Vale do Aço.

A iniciativa irá beneficiar cerca de 1.500.000 milhão de usuários de 86 municípios, cobrindo 100% das oito microrregiões da área de abrangência das Regionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano. “Atualmente, o SAMU Leste/Vale do Aço está em fase de término das obras para recebimento das ambulâncias. A previsão é que esteja apto para ser inaugurado, em sua primeira etapa, dia 31 de março. Uma central de regulação e outras dez bases de Suporte Básico serão alocadas nos municípios de Tarumirim, Mantena, Peçanha, São João Evangelista, Santa Maria do Suaçui, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Timóteo, Caratinga e Belo Oriente”, explica a diretora de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência da SES-MG, Monique Fernanda Félix Ferreira.

Para a viabilização do Programa, o Governo de Minas, por meio da SES-MG, repassou um montante de R$ 5.046.602,23 dos quais está pendente a quantia de R$ 432.000,00 para finalização do convênio de implantação, que será repassada ao longo do mês de março.

Mediante o início das atividades do SAMU Leste/Vale do Aço, será formalizado o contrato de prestação de serviços. “A implantação do SAMU Leste é de extrema importância para a população de Minas Gerais, especialmente aos munícipes de ambas as regiões, uma vez que o Estado já financia portas de entrada hospitalares, sendo fundamental agora, a organização dos fluxos por meio de logística adequada, ação que, sem dúvida, irá salvar muitas vidas”, avaliou Ernany Duque, superintendente da Regional de Saúde de Coronel Fabriciano.

Conforme Rômulo Gusmão, superintendente da Regional de Saúde de Governador Valadares, “o esforço articulado de prefeitos, por meio do Consórcio, de deputados e do Estado, intermediado pelas superintendências regionais, tem sido o grande diferencial desta empreitada, tornando viável a completa implantação de uma Rede de Urgência/Emergência potente e qualificada o suficiente para gerar valor ao cidadão de ambos os territórios”, avaliou.

As demais fases do projeto SAMU Leste/Vale do Aço poderão ser iniciadas ainda este ano, mediante habilitação do Ministério da Saúde; a expectativa é de capilarizar o suporte básico e o suporte avançado nos municípios, diminuindo ainda mais o tempo de resposta às emergências.

CARATINGA

Na tarde desta quarta-feira, dia 11, foi realizada uma reunião no gabinete da Prefeitura entre os prefeitos e secretários de saúde dos municípios de Caratinga, Vargem Alegre, Imbé de Minas, Inhapim, Ubaporanga, Bom Jesus do Galho, Santa Rita, Entre Folhas, São Sebastião do Anta, Piedade de Caratinga e o Superintendente Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, Ernany de Oliveira Duque Júnior, que teve como proposta o alinhamento do início das operações da primeira etapa da implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional Leste/Vale do Aço.

De acordo com Jacqueline Marli dos Santos, Secretária Municipal de Saúde, todos os equipamentos hospitalares que estão preparados para atendimento de urgência e emergência serão atendidos pelo SAMU. “Nesta primeira fase, os municípios terão uma ambulância básica que estará de prontidão com um motorista e um técnico de enfermagem. Em Caratinga o veículo ficará junto ao Corpo de Bombeiros. Nas próximas etapas o serviço será expandido, e demandará uma ambulância avançada com uma equipe assistencial completa, com médico, enfermeiro e técnico. Esperamos que até o final do ano o município já esteja atendendo dessa forma”, completou.

SAMU 192

O SAMU é um programa que tem como finalidade o atendimento em caráter de urgência da população. Por meio dele, o Governo vem reduzindo o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce. O serviço funciona 24h, 7 dias por semana e conta com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às Urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental. O atendimento é feito após ligação, gratuita, no número 192. A chamada é atendida por técnicos da Central de Regulação que identificam a emergência e, imediatamente, transferem o telefonema para o médico regulador, que por sua vez, faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento imediatamente, orientando o paciente ou acompanhante, sobre as primeiras ações. Ao mesmo tempo, o médico regulador avalia qual o melhor procedimento para o paciente e, se necessário, designa uma ambulância de suporte básico de vida, com auxiliar de enfermagem e socorrista para atendimento no local, ou ainda, envia o suporte avançado, com médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.