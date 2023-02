SAMU socorreu um motociclista na manhã desta segunda-feira, 27/02, na estrada de acesso a Palmeiras do Manhuaçu.

.

A colisão entre a motocicleta e um caminhão de materiais de construção foi no cruzamento da estrada para acesso ao Coqueiro Rural.

.

O trânsito chegou a ficar retido no trecho durante o atendimento e socorro à vítima. O condutor foi encaminhado para o serviço de saúde.