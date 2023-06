Samu socorre homem mordido por jumento em Manhuaçu

O SAMU de Manhuaçu socorreu um homem de 55 anos que teve o braço dilacerado por conta de uma mordida de um jumento. A ocorrência foi nesta quinta-feira, 29/06.

O homem foi socorrido em frente à rodoviária de Manhuaçu. No entanto, o fato ocorreu em outro local. Segundo as informações, a vítima estava se deslocando sozinho em busca de socorro, mas teve problemas mecânicos no carro. A partir daí, ele acionou o SAMU.

O morador foi levado para a urgência e emergência do Hospital César Leite com sangramento ativo e de grande volume.

Portal Caparaó