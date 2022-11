Samu e outros setores de Saúde funcionarão no antigo prédio do Hospital

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga alugou o imóvel em que funcionava o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA), situado à rua Deputado José Augusto Ferreira, 89, centro, pelo valor de R$ 10.000. Desde o mês de março de 2022, os atendimentos do HNSA foram unificados no prédio da maternidade e o antigo imóvel ficou disponível para locação.

Funcionarão no espaço a Central de Marcação, o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), o Serviço de Atenção Especializada (SAE); a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que hoje está instalada na sede dos bombeiros e o Departamento de Saúde do Trabalhador.

O local passará por adaptação para abrigar os setores e ainda não há previsão do início de funcionamento das atividades no imóvel.