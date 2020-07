Samu deve começar a funcionar Samu deve começar a funcionar no próximo mês em Caratingano próximo mês em Caratinga

CARATINGA – Na manhã de ontem, o superintendente regional de saúde, Ernany de Oliveira Duque Júnior; o diretor executivo do Consurge (Consórcio Intermunicipal de Saúde da rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas), Narcélio Alves Costa; e a secretária municipal de Saúde, Jacqueline Marli dos Santos, estiveram na sede do Corpo de Bombeiro Militar, junto com o comandante da instituição em Caratinga, tenente Gabriel Halabi da Cota, para receber os equipamentos para implantação da base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que deverá funcionar a partir da segunda quinzena de agosto aqui na cidade.

O Consurge foi criado em março de 2014, seu objetivo é gerenciar o Samu (192) da região Macro Leste de Minas Gerais e envolve, atualmente, 51 municípios e 776.203 habitantes. O Samu Regional terá um complexo regulador em Governador Valadares e mais 14 bases descentralizadas distribuídas estrategicamente em toda a região, sendo uma delas em Caratinga.

O superintendente regional de saúde, Ernany Duque, ressaltou que a implantação do Samu é um sonho antigo para a região e trata-se de um compromisso assumido pelo governo do estado. “Estamos fazendo a primeira entrega de materiais para equipar a base descentralizada em Caratinga, num contrato de prestação mútua entre corpo de bombeiros em Samu, no intuito de ter mais inteligência e rapidez ao atendimento da população”, disse o superintendente.

A secretária de Saúde, Jacqueline Marli, afirmou acreditar que o Samu é de extrema relevância, no que se refere à assistência na urgência e emergência. “Costumamos dizer que o Samu tem porteira aberta, ele chega de fato, e consegue acessar o serviço dentro do tempo necessário para assistir um paciente. É um ganho muito grande para nossa região”.

O tenente Cota do ressaltou que a parceria com o Samu é muito importante e já acontece em todo estado. “O Samu traz muitos benefícios para a cidade, tanto em ocorrências mais complexas, quanto em mais simples. É mais uma ambulância, mais uma equipe dando pronto atendimento ao protocolo de primeira resposta”, disse o tenente.

Cota ainda explicou que o Samu atende basicamente o resgate e faz procedimentos invasivos por ter médicos e enfermeiros, já o bombeiro militar atua em uma gama maior, como em incêndios, vistorias, e outros, e garante que as suas instituições trabalharão de forma complementar.

PRIMEIRA ETAPA

Narcélio fez a entrega dos equipamentos necessários para implantação da base descentralizada do Samu, que atenderá Caratinga e região, tendo sua sede, junto ao Corpo de Bombeiro Militar.

Foram entregues ar-condicionado, materiais de limpeza e de escritório, rouparia, camas e outros. Segundo o diretor executivo do Consurge, na segunda etapa virão os equipamentos de eletrodomésticos, como geladeira, computadores e micro-ondas, que são necessários para que os funcionários que atuarão nessa base, uma vez que o Samu é um serviço 24 horas. “No dia 30 ficará pronta a central de regulação em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro. Equipando as bases, a partir do dia 15 de agosto estaremos aptos a colocar o serviço para rodar, ficando apenas uma definição por parte do governo do estado”, garantiu Narcélio.

CONTRATAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS

Ernany Duque explicou que a contratação de funcionários será via Consórcio, que está elaborando juridicamente qual será a forma. “É sabido que um concurso precisará ser feito para os próximos meses. O concurso que houve em 2016 foi do CisVales de Ipatinga, que está sendo extinto juridicamente. O único consórcio que tratará do Samu regional será o Consurge. O concurso de 2016 já expirou, a previsão dada para o novo é de até um ano, então haverá outra forma de contratação imediata”, disse Ernany.

Narcélio esclareceu que as pessoas que fizeram o processo seletivo em 2016 serão chamadas para trabalhar imediatamente para um contrato anual. Posteriormente será feito um concurso público pelo Consurge englobando toda macrorregião.