Sambanejo Beneficente acontece no próximo sábado

Evento terá renda revertida para custeio de cadeiras de rodas e de banho, que serão entregues ao garoto Wesley na terça-feira (16)

CARATINGA- O Sambanejo Beneficente’ acontecerá no próximo sábado (20), a partir das 22h, no Império Hall. O objetivo é custear o valor de R$ 5.000, investido em duas cadeiras (de rodas e de banho), especiais, feitas sob medida para o garoto Wesley Augusto Ferreira Gomes, 10 anos, morador do Bairro Zacarias. Ele é portador de hidrocefalia e paralisia cerebral.

Manoel Bruto, organizador do evento, afirma que as expectativas para o evento são bastante positivas. “Conseguimos tudo que era necessário para casa, móvel, suprimentos, produtos diários de limpeza e acabamos vendo a necessidade de cadeiras. Como ela não tem mobilidade, as cadeiras são especiais, sob medidas, já foi feito o pedido e serão entregues na terça-feira (16). A portaria será 100% para custear esse valor”.

Toda a estrutura já está sendo preparada para receber o público solidário e Manoel deixa o convite para o evento. “Estará presente o Reder Mattos do Espírito Santo, tocando um sertanejão e o grupo GWG, que vão fazer o pagodão lá para animar o pessoal. Vamos proporcionar as pernas do Wesley, porque ele não anda e não sai do quarto. Agora vai poder sair para rua, tomar um solzinho, realizar o sonho dele e da mãe dele. Queria pedir a população que comparecesse em peso lá para fazermos nossa parte e nos divertir também. Será um evento bem familiar, por ser beneficente”, finaliza.