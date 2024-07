Salão de Humor terá cartaz definitivo assinado por Ziraldo

CARATINGA – A vigésima edição do Salão Internacional de Humor de Caratinga, programado para junho do próximo ano, já lançou seu cartaz e que será, daqui por diante, eternizado levando a assinatura do cartunista Ziraldo Alves Pinto, que faleceu no dia 6 de abril deste ano, aos 91 anos de idade.

O realizador do evento, o produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, esclarece o motivo desta decisão: “Durante o lançamento do livro “Uma ‘doze’ de Humor Mineiro”, em Brasília, no mês de abril de 2006, fui prestigiado com a presença do ilustre amigo e conterrâneo Ziraldo que, ao chegar à livraria, bem ao seu estilo, com os braços sobre os meus ombros bradou: “este menino é um maluco! Ele promove um salão de humor em Caratinga interrrrrrrnacional!! Uma maravilha que só vendo!!!”. Em seguida me perguntou quantos cartazes ele já tinha feito do evento. Ao ouvir a resposta que eram quatro, ele virou-se novamente para o público presente e voltou a falar em alto e bom som: “Pois de agora em diante eu quero fazer todos os cartazes, até o fim da minha vida!” Foi um dia de grande emoção pra mim”.

O Salão de Humor de Caratinga é o principal de Minas Gerais e está entre os três mais longevos e importantes do país e que destaca o nome de nossa cidade em projeção internacional.

“No próximo ano, estaremos, com a benção de Deus, alcançado a fabulosa meta de 20 edições. Decidi que a arte do cartaz será o mesmo desenho que ele fez para o décimo salão de humor, realizado em 2009, durante a inauguração da Casa Ziraldo de Cultura, que completa 15 anos de fundação neste ano. Agora o seu desenho será o cartaz e a marca definitiva de divulgação do Salão de Humor de Caratinga”, conclui o cartunista.