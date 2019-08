Salão de Humor recebe inscrições de artistas de 49 países

CARATINGA – As inscrições para participar do 15º Salão Internacional de Humor de Caratinga se encerraram na última quarta (31/07), e a comissão de seleção vai ter muito trabalho. Foram inscritos 1.273 trabalhos, enviados por 381 cartunistas de 49 países e de quase todas federações brasileiras.

Numa realização da Prefeitura de Caratinga e organizado pelo cartunista Edra, idealizador do evento, o Salão de Humor desse ano vai homenagear mais um caratinguense ilustre, o artista plástico, escritor, jornalista e cartunista Zélio Alves Pinto, que já confirmou presença na abertura. O evento, que acontece pela décima quinta vez em Caratinga, será no período de 17 a 30 de agosto, no Fórum Cultural (Antigo Fórum), situado na Praça Getúlio Vargas.

Outros cinco cartunistas também serão homenageados: os mineiros Alves e Mello; os paulistas Rossi e Elias; e o carioca Camaleão. São artistas que tiveram a sua primeira premiação aqui em nossa cidade e que hoje despontam entre os grandes nomes do humor gráfico. Todos eles irão brindar o público visitante com suas exposições paralelas.

A seleção dos trabalhos que irão fazer parte da mostra competitiva será realizada no dia 10 de agosto. A comissão julgadora de premiação será composta por consagrados cartunistas, que terão seus nomes divulgados em breve. A avaliação dos desenhos selecionados será realizada no dia 17 de agosto. Na noite do mesmo dia, no Fórum Cultural situado na praça Getúlio Vargas, acontecerá a abertura e a divulgação dos cartunistas premiados nas categorias charge, cartum, caricatura livre e caricatura temática.

Enviaram material cartunistas dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Austrália, Azerbaijão, Argélia, Bahrein, Bélgica, Bósnia, Bulgária, Canadá, Cazaquistão, China, Chipre, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Cuba, Egito, Emirados Árabes, Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Índia, Indonésia, Inglaterra, Iran, Israel, Kuwait, Líbano, Macedônia, Malásia, Marrocos, México, Mianmar, Montenegro, Nicarágua, Palestina, Polônia, Portugal, Peru, Romênia, Rússia, Sérvia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Uzbequistão.

Em relação ao Brasil, cartunistas dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santos, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo enviaram material para o Salão de Humor de Caratinga.