Salão de Humor encerra-se nesta sexta (28) celebrando mais uma edição de sucesso.

Lançamentos de duas edições da Revista HUAI marcaram a abertura do evento

CARATINGA – O 19º Salão Internacional de Humor de Caratinga encerra-se nesta sexta-feira (28), com a sua exposição aberta ao público na Casa Ziraldo de Cultura. Cartunistas de quase todos os estados brasileiros e de mais outros 48 países enviaram seus trabalhos para a mostra competitiva nas categorias caricaturas, charge/cartum e história em quadrinhos abordando o tema “Diálogo”, com premiação de troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e em dinheiro, R$ 500, 00 (quinhentos reais) para os primeiros colocados das referidas categorias, num oferecimento da Prefeitura de Caratinga, parceira do evento.

A abertura do evento, realizada no último dia 18, foi bastante prestigiada e na ocasião teve os lançamentos com distribuição gratuita de duas edições da Revista HUAI (Informativo do Salão de Humor), editada pelo produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra.

Entre os desenhos expostos, várias caricaturas do ator caratinguense Ivan Capúa, homenageado como “Destaques da nossa cultura” e do jornalista e escritor baiano Luís Pimentel, o homenageado do 4º Festival Jal&Gual, inserido oficialmente na programação do evento incentivando a interação entre os cartunistas do Brasil, que prestam homenagens entre si, em forma de caricaturas.

Neste primeiro ano sendo realizado após o falecimento do cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto, nova homenagem foi prestada ao ilustre caratinguense. Numa iniciativa do cartunista Jal – José Alberto Lovetro (Presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil) e apoio do cartunista Maraska e da empresa Maneira Criativa, Edra teve a ideia de instalar, na fachada da Casa Ziraldo de Cultura, dois painéis reunindo charges que trazem mensagens sobre sua partida, desenhadas por oitenta cartunistas em reverência ao grande mestre.