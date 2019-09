Sala de prova de café está em pleno funcionamento na Secretaria de Agricultura de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Secretaria de Agricultura de Santa Bárbara do Leste já está oferecendo mais um importante serviço aos agricultores do município: A prova de café. De acordo com a prefeita Wilma Pereira, uma equipe especializada está trabalhando de forma efetiva, atestando a qualidade do café produzido no município e garantindo aos agricultores mais segurança no momento de beneficiar e comercializar o produto.

Segundo o incentivador do Desenvolvimento Agrícola, André Martins, para ter acesso ao serviço, os agricultores de Santa Bárbara do Leste podem deixar as amostras de café na Secretaria de Agricultura de segunda à sexta-feira para que seja realizada a análise. André ressaltou que esse serviço é oferecido gratuitamente e que a prova de café é feita com precisão e eficiência, beneficiando diretamente o produtor rural.

Além de destacar o trabalho desenvolvido na sala de prova de café, a prefeita Wilma Pereira evidenciou ainda os principais serviços oferecidos gratuitamente pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Emater, que são: Recuperação de nascentes, disponibilização do trator agrícola para aragem de terra, análise de solo, assistência técnica àqueles que se dedicam à agricultura familiar, apoio e acompanhamento às associações do município, cursos em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para capacitar os moradores e incentivo aos jovens com vistas à inserção ao mercado de trabalho

Os agricultores que quiserem ter acesso a algum desses serviços, pode procurar a Secretaria de Agricultura, situada à Rua Monsenhor Rocha, s/nº, centro, Santa Bárbara do Leste (antigo prédio da Escola Estadual Monsenhor Rocha).

Assessoria de Comunicação