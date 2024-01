Saidinha de Natal: dois recapturados em Manhuaçu e Manhumirim

O 11º Batalhão de Polícia Militar prendeu dois homens na operação de recaptura de foragidos da justiça, que ocorre em todo o estado de Minas Gerais

As equipes policiais intensificaram as atividades na região visando a recaptura de todos os indivíduos que foram beneficiados com a saída temporária por indulto e não retornaram ao respectivo estabelecimento penal.

Em Manhuaçu, foi recapturado e preso um indivíduo, de 30 anos, ele foi localizado na Rua José Elias de Freitas, distrito de Ponte do Silva.

Já na cidade de Manhumirim ocorreu a recaptura de um foragido, de 20 anos, que possui envolvimento com crime de roubo, sendo localizado com ele uma bucha de maconha durante a busca pessoal. Tal autor foi abordado no bairro Cidade Jardim.

Os indivíduos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil. As equipes policiais seguem realizando ações voltadas à recaptura dos foragidos da justiça.

Denúncias podem ser realizadas pela população através do 190 ou 181.

Fonte: Portal Caparaó