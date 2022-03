Saiba relação comercial das principais cidades da região com a Rússia

País foi o principal fornecedor de produtos para Manhuaçu e recebeu 0,80% do café de Caratinga em 2021

DA REDAÇÃO- O conflito entre Rússia e Ucrânia tem gerado um debate no Brasil em relação a de que forma o agronegócio brasileiro poderia ser afetado. A questão está em torno das sanções que os países têm colocado para a Rússia e o possível risco de desabastecimento de insumos agrícolas.

Em 2021, a Rússia foi o sexto país que mais exportou ao Brasil. As compras de produtos russos mais que dobraram (alta de 107%) em relação a 2020 e chegaram a US$ 5,7 bilhões, segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

Em 2021, o Brasil vendeu um total de US$ 1,7 bilhão em produtos para a Rússia, o equivalente a 0,6% das exportações totais. No sentido oposto, os fertilizantes dominam a lista de produtos exportados pela Rússia ao Brasil, de acordo com os dados oficiais da balança comercial brasileira.

O DIÁRIO traz um levantamento das relações comerciais dos principais municípios da região, sendo Caratinga, Manhuaçu, Ipatinga e Timóteo. A participação mais expressiva do país russo foi Manhuaçu, sendo o principal país a fornecer produtos para a cidade.

CARATINGA

Em 2021, totalizou um valor corrente de negociações no comércio exterior de US$ 106,49 Milhões. Sendo US$ 105,92 Milhões de exportações, e US$ 577 Mil em importações, gerando um superávit de US$ 105,34 Milhões. Se tratando da Rússia, teve pouca participação na balança comercial de Caratinga: como destino de exportação correspondeu a US$ 843 Mil (0,80%). O produto vendido para os países foi o café.

O parceiro comercial de importação foi apenas a China, sendo a categoria máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios. 32% são ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (elétrico ou não) incorporado, de uso manual.