Saiba quantas igrejas e templos têm na região

Dados divulgados pelo IBGE apontam ainda números residências, instituições de ensino, hospitais, unidades básicas de saúde, dentre outros

CARATINGA- Refletindo uma realidade nacional, Caratinga e outros municípios da região têm mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde. Os dados são do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pela primeira vez, o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante a pesquisa. O Censo entende como estabelecimento religioso igrejas, templos, sinagogas e terreiros, por exemplo, de todas as religiões.

Caratinga conta com 43.134 residências. Ainda foram contabilizados 331 igrejas e templos, 183 hospitais e UBSs e 120 instituições de ensino. 2.468 estabelecimentos agropecuários e 5.198 espaços que estão a categoria comércio, cultura, prédios públicos e outros.

Outro dado interessante é que Inhapim conta com mais estabelecimentos agropecuários que os registrados em Caratinga: 2.571.

Confira os dados completos:

Bom Jesus do Galho

– Residências: 8117

– Instituições de ensino: 17

– Hospitais e UBSs: 26

– Igrejas e templos: 74

– Construções: 622

– Estabelecimentos agropecuários: 1224

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 820

População: 14.536

Caratinga

– Residências: 43.134

– Instituições de ensino: 120

– Hospitais e UBSs: 183

– Igrejas e templos: 331

– Construções: 2390

– Estabelecimentos agropecuários: 2468

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 5198

População: 87.360

Córrego Novo

– Residências: 1379

– Instituições de ensino: 5

– Hospitais e UBSs: 7

– Igrejas e templos: 9

– Construções: 46

– Estabelecimentos agropecuários: 145

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 129

População: 2875

Entre Folhas

– Residências: 2518

– Instituições de ensino: 6

– Hospitais e UBSs: 5

– Igrejas e templos: 31

– Construções: 157

– Estabelecimentos agropecuários: 397

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 265

População: 5179

Imbé de Minas

– Residências: 3466

– Instituições de ensino: 15

– Hospitais e UBSs: 9

– Igrejas e templos: 33

– Construções: 214

– Estabelecimentos agropecuários: 1153

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 343

População: 6986

Inhapim

– Residências: 11.994

– Instituições de ensino: 39

– Hospitais e UBSs: 50

– Igrejas e templos: 136

– Construções: 581

– Estabelecimentos agropecuários: 2571

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 1468

População: 22.692

Piedade de Caratinga

– Residências: 4087

– Instituições de ensino: 3

– Hospitais e UBSs: 13

– Igrejas e templos: 30

– Construções: 386

– Estabelecimentos agropecuários: 756

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 492

População: 8529

Pingo-d’Água

– Residências: 1933

– Instituições de ensino: 3

– Hospitais e UBSs: 6

– Igrejas e templos: 13

– Construções: 167

– Estabelecimentos agropecuários: 113

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 276

População: 4706

Santa Bárbara do Leste

– Residências: 3776

– Instituições de ensino: 16

– Hospitais e UBSs: 17

– Igrejas e templos: 47

– Construções: 198

– Estabelecimentos agropecuários: 895

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 494

População: 8458

Santa Rita de Minas

– Residências: 3297

– Instituições de ensino: 4

– Hospitais e UBSs: 14

– Igrejas e templos: 30

– Construções: 223

– Estabelecimentos agropecuários: 282

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 421

População: 6773

São Domingos das Dores

– Residências: 2503

– Instituições de ensino: 9

– Hospitais e UBSs: 16

– Igrejas e templos: 22

– Construções: 122

– Estabelecimentos agropecuários: 901

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 310

População: 5626

São Sebastião do Anta

– Residências: 3040

– Instituições de ensino: 14

– Hospitais e UBSs: 9

– Igrejas e templos: 33

– Construções: 253

– Estabelecimentos agropecuários: 486

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 499

População: 6194

Ubaporanga

– Residências: 6046

– Instituições de ensino: 14

– Hospitais e UBSs: 28

– Igrejas e templos: 62

– Construções: 408

– Estabelecimentos agropecuários: 1098

– Comércio, cultura, prédios públicos e outros: 597

População: 13.017