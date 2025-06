Saiba quais serviços do Governo de Minas funcionam durante o feriado

Alguns órgãos e equipamentos públicos do Estado terão o expediente alterado nesta quinta e sexta-feira; confira o que abre e fecha

DA REDAÇÃO — Em função do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19), e do ponto facultativo na sexta-feira (20), diversos serviços estaduais em Minas Gerais terão seus horários de funcionamento alterados. A seguir, confira como será o expediente em escolas, unidades de atendimento e serviços de saúde.

Escolas estaduais

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), as escolas da rede pública estadual estarão fechadas na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), seguindo o Calendário Escolar de 2025.

UAIs

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais não terão expediente nos dias 19 e 20 de junho, devido ao feriado e ponto facultativo. A exceção é a UAI Aeroporto, localizada no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, que funciona normalmente aos sábados e atenderá no dia 21. As demais unidades voltam a operar na segunda-feira (23).

Ipsemg

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) informou que as unidades próprias e regionais estarão fechadas nos dias 19 e 20, exceto para os serviços médico-hospitalares de urgência e emergência credenciados. A lista desses serviços pode ser consultada no site oficial do instituto.

Farmácia de Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais comunicou que, por conta do feriado de Corpus Christi, não haverá atendimento nas unidades do programa Farmácia de Minas nos dias 19 e 20 de junho.

Hemominas

As unidades da Fundação Hemominas terão funcionamento diferenciado nos próximos dias. Os horários e dias específicos de atendimento podem ser consultados diretamente nos canais oficiais da instituição.