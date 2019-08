Saiba quais ruas serão beneficiadas com recapeamento asfáltico anunciado pela prefeitura

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga publicou o edital de licitação para contratação de empresa especializada para execução de obra de recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas do município de Caratinga. As obras serão financiadas com o empréstimo realizado pelo executivo junto à Caixa Econômica Federal, aprovado recentemente pelo Legislativo.

A entrega dos envelopes e abertura vai ocorrer no dia 17 de setembro de 2019, às 9h, no Setor de Licitações, situado à Rua Raul Soares, 171, Centro.

O projeto básico e executivo contempla 43 ruas a serem recapeadas, localizadas nos bairros Dário Grossi, Centro, Santa Cruz, Esperança, Santo Antônio, Limoeiro, Esplanada, Manoel Ribeiro Sobrinho (Aparecida I), Maria da Glória (Aparecida II), Salatiel e Santa Zita.

O valor global previsto para execução é de R$ 8.505.433,25. De acordo com o cronograma o prazo da obra é de oito meses, dentre serviços preliminares e pavimentação asfáltica. O DIÁRIO fez contato com a prefeitura para saber se outras ruas serão contempladas ou trata-se de etapa única. No entanto, até fechamento desta edição não houve resposta.

AS RUAS