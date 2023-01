Saiba quais ruas receberão recapeamento asfáltico

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para execução de obras de recapeamento asfáltico em algumas ruas de Caratinga. As vias estão danificadas com bastante buracos, situação que se agrava com o período chuvoso.

A obras serão realizados nas ruas Almiro de Freitas Valadares, Arnout Monteiro e Professora Maria Azevedo Leitão, no Bairro Nossa Senhora Aparecida; travessas Portes, Santos Mestre, além das ruas Raimundo Brum e Alberto Vieira Campos, no Centro; ruas Quintino Bocaiúva, H, G e Flor do Campo, no bairro Anápolis. Também estão na lista as ruas Eliane Tiola- Bairro Esperança, Maria Raimunda Soares Pimenta, Rita Viana Fernandes- Bairro Salatiel, Francisco Ciríaco e Dico Anselmo- Bairro Santa Cruz.

Como justificativa para as localidades, a prefeitura informou em convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que “as ruas do município de Caratinga que serão beneficiadas com as obras de recapeamento asfáltico estão localizadas dentro do perímetro urbano do município, a infraestrutura urbana é formada pelas vias centrais as quais são pavimentadas a vários anos, e com a grande necessidade de manutenção”.

O valor previsto para execução dos serviços é de R$ 1.707.176,10 (um milhão setecentos e sete mil cento e setenta e seis reais e dez centavos). A licitação para contratação da empresa está prevista para o mês de fevereiro.

LISTA DE RUAS QUE RECEBERAM RECAPEAMENTO:

Rua Almiro de Freitas Valadares-Bairro Nossa Senhora Aparecida

Travessa Portes- Bairro Centro

Rua Eliane Tiola- Bairro Esperança

Rua Raimundo Brum- Bairro Centro

Rua Maria Raimunda Soares Pimenta – Bairro Vale do Sol

Rua Quintino Bocaiuva- Bairro Anápolis

Rua H- Bairro Anápolis

Rua G- Bairro Anápolis

Rua Flor do Campo- Bairro Anápolis

Rua Arnout Monteiro- Bairro Nossa Senhora Aparecida

Rua Professora Maria Azevedo Leitão- Bairro Nossa Senhora Aparecida

Rua Rita Viana Fernandes- Bairro Salatiel

Rua Alberto Vieira Campos- Bairro Centro

Rua Dico Anselmo- Bairro Santa Cruz

Rua Francisco Ciríaco- Bairro Santa Cruz