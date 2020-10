Saiba o patrimônio declarado pelos candidatos ao executivo de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO- O DIÁRIO segue apresentando os dados apresentados pelos candidatos a prefeito e vice à Justiça Eleitoral, em relação ao patrimônio declarado. Confira a lista de bens daqueles que concorrem à prefeitura do município de Bom Jesus do Galho:

PREFEITO

Jadir José da Silva- PSD

Descrição Tipo Valor do Bem Dinheiro em mãos/ou depósito Dinheiro em espécie-moeda nacional R$ 14.000,00

R$ 14.000,00-Total em Bens

Marquinhos Raspante (PDT)

Descrição Tipo Valor do Bem Dinheiro em mãos/ou depósito Dinheiro em espécie-moeda nacional R$15.000,00 Um veículo Gol Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$12.000,00 Um veículo Pálio Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$16.000,00

R$ 43.000,00-Total em Bens

Padre Aníbal (PT)

Descrição Tipo Valor do Bem Casa de morada na Rua Machado de Assis– Dom Cavati Casa R$ 250.000,00 Casa de morada na Rua Maria Andrade, Bairro Aquino Dom Cavati Casa R$ 80.000,00 Conta corrente Banco do Brasil Depósito bancário em conta corrente no País R$ 4.992,17 Celta cor preta 2009-2010 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$15.851,00 Dinheiro em espécie proveniente de vencimentos Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 3.634,94

R$ 354.478,11-Total em Bens

Willian Motos (MDB)

Descrição Tipo Valor do Bem Dinheiro em mãos Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 5.000,00

R$ 5.000,00- Total em Bens

=========================================

VICE

Adriana Enfermeira (MDB)

Descrição Tipo Valor do Bem Dinheiro em mãos Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 3.000,00

R$3.000,00-Total em Bens

Dra. Sabrina (PTB)

Descrição Tipo Valor do Bem Sicoob Depósito bancário em conta corrente no País R$ 43.026,14 Rua Nestor Leite de Matos, Caratinga Apartamento R$ 700.000,00 Rua Marechal Deodoro, Centro, Ipanema Casa R$ 396.000,00 Banco Itaú Depósito bancário em conta corrente no País R$ 10.412,73 Banco do Brasil Depósito bancário em conta corrente no País R$ 8.258,79 Santander Depósito bancário em conta corrente no País R$ 12.890,43

R$ 1.170.588,09-Total em Bens

Nilton Vilela (PSD)

Descrição Tipo Valor do Bem Dinheiro em mãos/ou depósito Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 10.000,00 Um veículo Gol Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 20.000,00 Um imóvel residencial com loja anexa em Bom Jesus do Galho Casa R$ 200.000,00

R$ 230.000,00-Total em Bens

Pastor Flavio (PDT)

Descrição Tipo Valor do Bem Um lote na cidade de Belo Horizonte Terreno R$ 10.192,00 Um Fiat Palio Economy Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc R$ 18.000,00 Dinheiro em mãos/ou depósito Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 7.000,00

R$ 35.192,00-Total em Bens