Saiba o patrimônio declarado pelos candidatos ao cargo de prefeito

CARATINGA- O prazo para registro de candidaturas se encerrou no último sábado (26). Portanto, todos os candidatos que concorrem aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em Caratinga já estão registrados no DivulgaCand, portal do Tribunal Superior Eleitoral.

Nesta edição, o DIÁRIO traz dados a respeito dos bens declarados pelos candidatos a prefeito Cabo Fabiano Lima (Patriota), Dr. Giovanni (PSL), Dr. Welington (PSD) e João Bosco (PT). Confira:

Cabo Fabiano Lima (Patriota)

Descrição Tipo Valor do Bem Veículo Meriva Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 22.000,00

R$ 22.000,00- Total em Bens

Dr. Giovanni (PSL)

Descrição Tipo Valor do Bem Toyota Corola XEI 20 Flex, Branco Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 65.000,00 CDB/RDB Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$ 33.038,04 55% do lote nº 01 – Caratinga Terreno R$ 85.000,00 Quotas de Capital Cooperativa Agência 3353 Quotas ou quinhões de capital R$ 26.643,76 70 MIL quotas empresa corpo clínico da Casa de Saúde Divino Espírito Santo Quotas ou quinhões de capital R$ 70.000,00 Quadra 08 A Loteamento do Val III, Inhapim Terreno R$ 13.000,00 Apartamento 263,7 m² – 2 garagens e área comum- Pindorama, BH Apartamento R$ 465.000,00 Caminhão Scânia 420 A 4X2 2008 Branco Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 95.000,00 Duas casas nos lotes 6 e 7, Casa A e Casa B Casa R$ 900.000,00 Poupança Ouro- Banco do Brasil Caderneta de poupança R$ 706,01 Caixa Econômica Federal Depósito bancário em conta corrente no País R$ 5.954,37 Lote n° 04- Caratinga Terreno R$ 135.000,00 Consultório médico Dr. Giovanni Quotas ou quinhões de capital R$ 19.000,00 Apartamento 2 quartos- Rodoviários-Caratinga Apartamento R$ 150.000,00 Apartamento Loteamento Omar Coutinho- Sítio Condomínio Vale do Sol Apartamento R$ 140.000,00

R$ 2.203.342,18-Total em Bens

Dr. Welington (PSD)

Descrição Tipo Valor do Bem Veículo Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 50.000,00 Veículo Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 30.000,00 Uma chácara na cabeceira do Galho – Bom Jesus do Galho Terreno R$ 158.000,00 Um lote n° 23, quadra 03, no Loteamento Residencial Cidade Jardim Caratinga, na Av. Prof. Armando Alves da Silva, de 300 m², financiado pela Vieira Empreendimento Imobiliário Outros bens imóveis R$ 79.900,00 Dinheiro Dinheiro em espécie – moeda nacional R$ 250.000,00 Um automóvel financiado Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$ 40.000,00 Uma chácara no Córrego do Tomaz – zona rural de Bom Jesus do Galho Terreno R$ 20.000,00 Um lote n° 22, quadra 03, no Loteamento Residencial Cidade Jardim Caratinga, na Av. Prof. Armando Alves da Silva, de 300m², financiado pela Vieira Empreendimento Imobiliário Outros bens imóveis R$ 79.900,00 Uma casa na Alceu Cristiano da Silva, 265, casa 8, letra A, centro, Caratinga Casa R$ 250.000,00

R$ 957.800,00- Total em Bens

João Bosco (PT)

Descrição Tipo Valor do Bem 1 apartamento residencial situado na Rua Cabo Geraldo, Bairro Limoeiro, Caratinga Apartamento R$ 80.000,00 1 terreno rural de 12,7 Ha, localizado no Córrego do Rio Preto (Santa Luzia), município de Piedade de Caratinga Terreno R$ 700.000,00

R$ 780.000,00-Total em Bens