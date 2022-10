Saiba horários e itinerários do transporte gratuito de eleitores em Caratinga

CARATINGA- A Justiça Eleitoral de Caratinga, representada pelos juízes eleitorais Consuelo Silveira Neto e Marco Antonio de Oliveira Roberto, das 72ª e 71ª zonas eleitorais, respectivamente, divulgou o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte gratuito de eleitoras e eleitores em Caratinga.

Para coibir abusos ou irregularidades, a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores da zona rural desde o dia anterior até o dia seguinte ao pleito, salvo se estiver a serviço da Justiça Eleitoral, se forem coletivos de linhas regulares e não fretados e se forem veículos de uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e de sua família. A resolução ressalva ainda os veículos de aluguel que prestam serviço que não tenham sido requisitados pela Justiça Eleitoral.