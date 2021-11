Saiba como proteger sua rede social da invasão de hackers

Gerente de Marketing destaca mecanismos para deixar seu perfil mais seguro e providências, caso perca sua conta

CARATINGA– Os ataques de hackers têm sido bastante comuns nas redes sociais. Prejuízos financeiros e até mesmo à reputação de empresas e pessoas são consequências destes atos. O número de empresas e influenciadores digitais de Caratinga que têm perdido seus perfis nas redes sociais tem sido considerável.

Para esclarecer aos leitores do DIÁRIO a respeito de dicas de segurança e como proteger as contas do Facebook e Instagram de invasores, a reportagem entrevistou Israel Felipe Favato de Assis, gerente de Marketing da VersaTEC.

Geralmente como funcionam os golpes e os perfis nas redes sociais são hackeados?

Infelizmente, hoje as pessoas não leem, é uma política de não li, concordo. Tem muitos aplicativos que pedem acesso a informações pessoais que nós não damos conta e sem querer acabamos fornecendo por não ler aquela Política de Privacidade. Nas redes sociais, os hackers normalmente utilizam de fragilidades na segurança básica, quando não tem autenticação em dois fatores e também enviam links suspeitos, onde a pessoa clica e fornece essas informações para eles.

Perfis com muitos seguidores são bastante procurados. Mas, perfis comuns também são alvo de invasores?

Sim. Quanto maior o perfil, mais ele vai ter acesso orgânico. Mas, aqueles perfis pequenos também não estão isentos dessa fragilidade hackers, porque muitas pessoas têm nos seus perfis os seus negócios, são profissionais autônomos e também eles geram autoridade através de seus perfis.

Normalmente, como a pessoa percebe que o perfil foi hackeado?

O Facebook avisa quando tem um acesso na sua conta que não tem como padrão. Por exemplo, se você acessa o seu perfil pelo seu computador do seu trabalho e também do seu telefone, o Facebook reconhece. Quando acessa de outro dispositivo ele avisa para você que está sendo acessado de outro dispositivo e pode ser não somente na sua cidade. E quando você ver que tem alguma publicação que você não fez, seja stories ou feed, também pessoas que começaram a seguir e comentários nas redes sociais. Esse é um fator que mostra que sua conta pode ter sido invadida.

Quais são os primeiros passos do hacker? E como o dono do perfil deve proceder?

Quando o hacker tem acesso, a primeira coisa que ele faz é pegar os dados de informações pessoais e trocá-las. As pessoas normalmente perdem a senha, o e-mail e também o telefone que está vinculado. Mas, quando acontece isso, temos uma maneira de fácil acesso para recuperar, esta informação está sempre na Política de Privacidade do Facebook e também na Central de Ajuda. Ao trocar o e-mail de uma conta para a outra, o e-mail antigo é avisado e nele tem uma parte que é restaurar as antigas configurações. Tem como você clicar e voltar o e-mail para o antigo, recuperar de forma mais fácil enviando um novo link para cadastrar senha.

Caso este procedimento não dê certo é possível recuperar a conta?

É possível. O Facebook, na parte de chat e suporte, não tem acesso a todas as informações. Mas, o primeiro passo é entrar no e-mail que foi alterado e ver se chegou o e-mail do Instagram, normalmente é security@mail.instagram.com. Tem como você clicar e voltar a ter acesso no antigo e-mail. Caso você não tenha o acesso a esse e-mail, você terá que entrar com outro perfil do Instagram para poder solicitar. Deve abrir um chat no Facebook para pegar o protocolo que você tentou entrar em contato e anexar todas as informações com os maiores detalhes que puder. O Facebook tem um prazo de 48 horas para responder, dando uma avaliação positiva ou não. O processo pode ser demorado, a forma mais fácil é pelo e-mail, mas, se não tiver outro jeito, não tiver a conta com a senha, o login pelo e-mail ou número de telefone, deverá entrar em contato com o Facebook para orientar quais são os próximos passos.

Uma maneira de proteger as redes sociais tem sido a autenticação de dois fatores. Como ela funciona?

A autenticação de dois fatores precisa de uma autenticação extra para validar que o acesso é realmente seu. A primeira validação é pelo nosso próprio e-mail e própria senha. A segunda pede um fator externo, pode ser seu número de celular para chegar o SMS ou e-mail. É reconhecer um dispositivo que entrou na sua conta, novo, quer realmente uma validação sua, que foi realmente você ou não. Caso negativo tem como você clicar que não foi você e esse acesso é automaticamente cortado e invalidado. Por isso é muito importante colocar no Facebook e Instagram.

Quais são suas considerações finais?

Hoje temos um tipo diferente de furto, que é de dados e informações. Da mesma forma que a pessoa pode ter acesso a contas do Instagram e perfil do Facebook, pode ter acesso também ao cartão de crédito, quando é vinculado nelas. Temos esse tipo de furto também. Quanto mais nós colocarmos autenticação de dois fatores e também informações de segurança, mais vamos assegurar que nossa conta continue sendo saudável e protegida e sem nenhum tipo de golpe. É sempre importante manter o perfil atualizado, talvez você tenha o e-mail antigo vinculado àquele perfil e você não tem mais acesso, então sempre importante nas configurações do perfil validar se aquelas informações estão atualizadas. E-mail, número de telefone, data de nascimento e também, quando é anunciante, se está vinculado cartão de crédito como meio de pagamento para ter o máximo de segurança possível na sua con