Saiba como fazer doações para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa

CARATINGA– O Conselho Municipal da Pessoa Idosa tem como objetivo fiscalizar e promover a política voltada para a garantia dos direitos de cidadania e de qualidade de vida dos idosos.

Para isso, o Conselho conta com a ajuda da sociedade, e uma forma de contribuir para a causa é a doação direta, de qualquer valor, para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa.

A pessoa Física ou Jurídica que quiser fazer uma doação pode realizar um depósito na seguinte conta bancária:

BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0106-6

Conta Corrente: 71.153-0

CNPJ: 37.264.701/0001-48

Também é possível fazer a doação através do pix (CNPJ) 37.264.701/0001-48.

Vale ressaltar que uma porcentagem do valor doado pode ser deduzida do Imposto de Renda no próximo ano.

Para solicitar o recibo, é só entrar em contato através do telefone (33) 3329-8013.